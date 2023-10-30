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EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın maç için hazırlandığı belirtildi.