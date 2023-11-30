EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın hazırlıkları sürüyor.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışması, sınırlı alanda oyunun ardından idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.