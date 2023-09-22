EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan idmanın ardından takım kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.
- Sivasspor, Rize maçına hazır
SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak EY Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar üzerinde durdu. Kırmızı-beyazlı takım, idmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.