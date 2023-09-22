EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan idmanın ardından takım kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.