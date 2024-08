Elinden aldılar! Kerem Aktürkoğlu'ndan olay kaptanlık açıklaması

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Young Boys mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"KAPTANLIK UNVANINI HAKKIYLA TAŞIMAYA ÇALIŞTIM"

Artık takım kaptanı olmadığını açıklayan Kerem, "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü. Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim." ifadelerini kullandı.

"TEK KONSANTRASYONUMUZ RÖVANŞ MAÇI"

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde;

"UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçından istemediğimiz bir skorla döndük. Dünyanın her yerinde olduğu gibi İsviçre'de de bizi yalnız bırakmayarak desteklerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onlara bir galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüz. Salı gününe kadar tek konsantrasyonumuz, Young Boys ile oynayacağımız rövanş maçı.

"GALATASARAY'DAKİ MİSYONUMUN FARKINDAYIM"

Bu yüzden, üzerine konuşulan bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi, Galatasaray'daki misyonumun farkındayım. Kendimi hayatımın her anında Galatasaray'ın bir parçası olarak hissediyorum, ona göre yaşıyorum. Kulübümü, ona ait olan değerleri, taraftarlarımızı çok seviyorum; Galatasaray için oynamanın ayrıcalığını biliyorum.

"KOLUMDA KAPTANLIK BANDI OLMASA DA İNSİYATF ALACAĞIM"

Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü. Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim. Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına karşı sorumluluklarımı biliyorum. Aynı duruşla, Galatasaray futbolcusuna yakışır şekilde alınan karara saygı göstermeye ve kulübüm için mücadeleye devam edeceğim.

TARAFTARA SESLENDİ

Galatasaray'ın büyük taraftarından ricam, Salı gününe kadar Young Boys maçının devre arasındayız ve kafamızı kaldırmalıyız, bundan başka hiçbir gündem üzerine yoğunlaşmadan hedefimize odaklanalım. İstanbul'da büyük desteğinizle oluşacak harika atmosferde bir kişi fazla oynayacağımızı biliyoruz. Biz de Galatasaray'ı ait olduğu yere taşımak için her şeyi vereceğiz. Ve umarım hep birlikte başaracağız."