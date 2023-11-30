Elazığspor'un tecrübeli oyuncusu Soner Birinci sezonun ilk yarısını kapattı

Son iki maçta kadroda yer almayan Elazığspor'un tecrübeli oyuncusu Soner Birinci'nin yaşadığı sakatlık sonucunda sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, ön libero Soner Birinci'nin sakatlığının ciddi olduğunu ve sezonun ilk yarısını kapattığını açıkladı. Efeler 09 SFK maçı öncesi sakatlanan ve son 2 maçta formasından uzak kalan Soner'in yapılan tetkikler sonrası sakatlığının ciddi olduğu ve arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Soner'in son durumuna ilişkin bilgiler veren Teknik Direktör Bülent Yenihayat, "Soner 4 ile 6 hafta aramızda olamayacak. Tedavisine başlandı. Bu sakatlık nedeniyle Soner ligin ilk yarısını tamamladı. Sakatlığının tedavisine başlanılan oyuncumuzun ikinci yarı hazırlıklarında bizimle olmasını ve sakatlığını tamamen atlatarak ligin ikinci yarısında yeniden formasına kavuşmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ