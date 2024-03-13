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Elazığspor, Karşıyaka maçı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

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Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 23. Haftası'nda oynanan Karşıyaka maçında taraftarların merdiven boşluklarını boş bırakmaması ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Elazığspor, Karşıyaka maçında taraftarların merdiven boşluklarını boş bırakmaması ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 23. Haftası'nda oynanan ve 3-2 kazanılan Karşıyaka maçından ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hukuk Müşavirliği'nce 12 Mart 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu şöyle;

"3gen Holding Elazığspor Kulübü'nün 10.03.2024 tarihinde oynanan 3gen Holding Elazığspor-Karşıyaka TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Karşıyaka Spor Güncel Haberler

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