Elazığspor, Amasyaspor FK maçıyla ikinci yarıya başlıyor

Pazar günü tüm taraftarları yanlarına görmek istediklerini dile getiren Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, "Hedefimiz kazanarak başlamak" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 16. Haftası'nda evinde oynayacağı Amasyaspor FK maçıyla sezonun ikinci yarısına merhaba diyecek olan Elazığspor, bu maçın hazırlıkları için kendi tesislerinde toplandı. İki etap halinde ara dönem hazırlıklarını gerçekleştiren ve güç depolayan Bordo-Beyazlılar, verilen iki günlük iznin ardından hazırlıklar için kendi tesislerinde toplandı.

Verimli bir ara dönem kampı geçirdiklerini belirten Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, "Sezonun ilk yarısını play-off potasında tamamladık ve iki etap halinde iyi bir kamp dönemi gerçekleştirdik. Artık kamp dönemini de geride bıraktık ve maç haftasına girdik. Amasyaspor FK maçıyla kaldığımız yerden, galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz sorumluluklarının bilincinde, bizler de takımımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz. Pazar günü tüm taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Hedefimiz kazanarak başlamak" diye konuştu. - ELAZIĞ