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Elazığspor-Amasyaspor FK Maçında Çıkan Olaylara İlişkin PFDK Kararları Açıklandı

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Elazığspor-Amasyaspor FK maçında çıkan olaylara ilişkin kararlarını açıkladı. Elazığspor'a para cezası ve yasaklama, Amasyaspor FK teknik sorumlusuna yasaklama ve para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Elazığspor-Amasyaspor FK maçında çıkan olaylara ilişkin kararlarını açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 16. Haftası'nda Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Elazığspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona eren Elazığspor - Amasyaspor FK maçında çıkan olayların faturası PFDK tarafından gönderildi. PFDK'nın 25.01.2024 tarih ve 46 sayılı toplantısında, "3gen Holding Elazığspor Kulübünün, 21.01.2024 tarihinde oynanan 3gen Holding Elazığspor-Amasyaspor Futbol Kulübü TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada 3gen Holding Elazığspor Kulübü görevlisi Mehmet Deliorman'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 4.500.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, Amasyaspor Fk teknik sorumlusu Mehmet Hakkı Hocaoğlu'nun, 21.01.2024 tarihinde oynanan 3gen Holding Elazığspor-Amasyaspor Futbol Kulübü TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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