Elazığspor'a Saha Olayları ve Merdiven Boşluklarından Para Cezası

Saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eylemleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Elazığspor'a toplam 49 bin lira para cezası verildi.

TFF 3. Lig 2. Grubun 23. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanan ve Elazığspor'un 3-2 kazandığı maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Elazığspor'a para cezası verildi. Bordo-beyazlılar ayrıca merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 14 Mart 2024 tarih ve 62 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"3Gen Holding Elazığspor kulübünün, 10 Mart 2024 tarihinde oynanan 3Gen Holding Elazığspor-Karşıyaka TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada 3Gen Holding Elazığspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 21 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ELAZIĞ