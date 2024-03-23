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Elazığspor 57. yaşını kutluyor

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23 Mart 1967'de kurulan Elazığspor, 57. yılını kutlamanın heyecanını yaşıyor.

TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Elazığspor 57. yaşını kutluyor. Suat Taydaş, Fahri Sunguroğlu, Necdet Altınterim, Yılmaz Çorbacıoğlu, Talat Güler, Sedat Yıldız, Metin Kurtoğlu ve Mürşit Öztürk tarafından 23 Mart 1967 yılında kurulan Elazığspor'un dernek olarak tescili 24 Mart 1970 tarihinde yapıldı.

23 Mart 1967'de Merkez Gençlikspor, Güvenspor ve Harputspor kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Elazığspor, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Ligde önemli başarılar elde etti. 56 yıllık tarihinde 2001-2002 sezonu ile 2011-2012 futbol sezonlarında 1. Ligden şampiyon olarak Süper Lige yükselen bordo-beyazlılar, birçok kez de küme düşme üzüntüsü yaşadı. Ambleminde ay-yıldız taşıyan nadir takımlardan olan Elazığspor, ülke futboluna ise sayısız yıldız kazandırdı. Zaman zaman kayyumlardan dönen, sahipsiz kalan ve kapanmanın eşiğinden dönen Elazığspor, şimdilerde ise TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veriyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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