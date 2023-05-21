Elazığ 1. Amatör Küme'de şampiyon Rüstempaşa

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2022-2023 Sezonu final maçında Karakoçan 1985'i 2-1 yenen Rüstempaşaspor şampiyon oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off Final Maçı'nda Rüstempaşaspor ile Karakoçan 1985 karşı karşıya geldi. Doğukent Stadı'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan maçta Diyarbakır bölgesi hakemleri görev yaptı. Maçın ilk yarısını Karakoçan ekibi 35. dakikada Kenan Ağgül'ün attığı golle 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarıda Rüstempaşaspor gol için yoğun çaba harcadı. 15 dakika uzatma verilen maçın 90+9. dakikasında penaltı kazanan kırmızı - beyazlı ekip, penaltı vuruşunu Emrah Ayyıldız'la gole çevirdi ve skor 1-1 oldu. Maç bu sonuçla tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

120+3'te şampiyonluk golü

Uzatma bölümünde de uzun süre denge bozulmazken, 120+3. dakikada sahneye bir kez daha Emrah Ayyıldız sahneye çıktı ve Rüstempaşaspor maçı 2-1'lik skorla kazanarak 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu. Maç sonu düzenlenen törenle kupasını alan Rüstempaşaspor sevincini taraftarlarıyla paylaştı. - ELAZIĞ