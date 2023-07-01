EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye milli takımları klasman maçlarına çıkacak

EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda mücadele eden kız ve erkek Türkiye milli takımları, klasman maçlarına çıkacak. Kız takımımız Portekiz'e 2-1 yenilerek grubunu 4 puanla tamamladı. Erkek milli takımı ise 13.'lük-15.'lik klasman maçlarına çıkacak. Kupaların sahipleri yarın belli olacak.

EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda mücadele eden kız ve erkek Türkiye milli takımları, klasman maçlarına çıkacak.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin plaj sporlarının merkezi olarak hizmete sunduğu İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda temsilcimiz kalmadı. Avrupa Hentbol Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde millilerden, kız takımımız Portekiz'e 2-1'lik skorla yenilerek, grubunu 4 puanla tamamladı. 9.'luk-12.'lik maçında milliler Hırvatistan ile karşılaşacak. 4 puanla grubunu beşinci tamamlayan erkek milli takımı ise 13.'lük-15.'lik klasman maçlarına çıkacak.

Maçlar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayınlanıyor.