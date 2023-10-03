Ege Takımları TFF 3. Lig'de Zirveye Yükseliyor
TFF 3. Lig'in 4 grubunun 3'ünde yer alan Ege takımları, ilk haftalardan itibaren zirve mücadelesine girişti. Aliağa Futbol Kulübü, Turgutluspor ve Kuşadasıspor, başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor.
TFF 3'üncü Lig'deki 4 grubun 3'ünde bu sezon Ege takımları ilk haftalardan zirveye çıktı. Ligde 1'inci Grup'taki ilk yılında ilk hafta beraberlik aldıktan sonra son 3 maçını kazanırken rakiplerine gol şansı tanımayan Aliağa Futbol Kulübü, 4 haftada 10 puanla zirvenin yeni sahibi oldu. 2'nci Grup'ta 3 Ege takımı birden ilk haftalardan zirve mücadelesine girişti.
Turgutluspor, ilk 3 haftayı lider geçen Karşıyaka'yı deplasmanda 1-0 yenerek 10 puanla koltuğu devraldı. Grupta 9 puanlı Karşıyaka ikinci sırada, 8 puanlı Efeler 09 SFK ise üçüncü sırada bulunuyor. 3'üncü Grup'ta ise 4'te 4 yaparken 6 gol atıp kalesinde tek gol gören Kuşadasıspor, 12 puanla Karaköprü Belediyespor'la birlikte zirveyi paylaşıyor.