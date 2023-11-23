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Edirne Valisi Sezer, Tunca Spor Kulübü tesislerinde çalışmaları inceledi

Edirne Valisi Sezer, Tunca Spor Kulübü tesislerinde devam eden çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Proje kapsamında tesislere ilave bina ve tribün yapılacak, çim zemin yenilenecek ve çevre düzenlemesi yapılacak. Ayrıca, Vali Sezer şekerleme imalathanelerini ziyaret etti ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.