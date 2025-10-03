Haberler

Edirne'de 12. Dağ Bisiklet Festivali Başladı

Edirne'de 12. Dağ Bisiklet Festivali Başladı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Dağ Bisiklet Festivali, Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Ukrayna ve Türkiye'den yaklaşık 200 bisikletlinin katılımı ile başladı. Festivale katılanlar, doğa ve çevre dostu etkinliklerin tanıtımını yapacağını belirtti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Dağ Bisiklet Festivali', Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Ukrayna ve Türkiye'den yaklaşık 200 bisikletlinin katılımı ile başladı.

Keşan Kent Müzesi bahçesinde düzenlenen açılış programına; Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, Yunanistan, Bulgaristan, Polonya ve Polonya ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen bisikletliler katıldı.

'YAĞMURA RAĞMEN KEYİFİ BİR FAALİYET OLACAK'

Hakan Eşme, bu yıl festivalin 12'ncisinin düzenlendiğini belirterek, "Festivalimize ülkemizin birçok ilinden insanlar katıldığı gibi Yunanistan, Bulgaristan, Polonya ve Ukrayna'dan da katılımlar var. Yaklaşık 200 bisikletçimiz festivale katıldı. Yağmura rağmen keyifli bir faaliyet olacak. İnsanlar memnun. Dağ bisikletçileri, doğaseverler zaten her koşulda faaliyet yapmaya hazırlar. O yüzden biz yağmuru bereket olarak değerlendiriyoruz. 3 gün farklı rotalar kullanarak Danişment Orman Kampı'nda kamp yapacağız. Gelen konuklara hem Saros Körfezi'ni tanıtmak hem de kış şartlarında bile ekoturizmin yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Bu anlamda festivalin gelecek yıllarda daha da anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Saros Körfezi'nin sezonu kısa. Biz bunu bu tür faaliyetlerle daha da uzatmak istiyoruz. Bunlar bu faaliyetlerin ilk tohumları. İleride bunlar daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

FESTİVAL 5 EKİM'DE SONA ERECEK

Mehmet Özcan da bisikletçilere kazasız ve belasız bir festival dileyerek, organizasyona Keşan Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ise bu tür organizasyonların doğa, çevre ve kültür açısından kıymetli olduğunu belirterek, "Onun ötesinde Keşan ve Saros Körfezi'nin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Bu festivale hem ülkemizden hem de yurt dışından katılan değerli dostlarımız var. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Sporun, dostluk, kardeşlik vurgusunu da bu anlamda ön plana çıkarıyoruz. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından pedallarını zorlu arazilere çeviren bisikletliler, şehir merkezinden çıkarak İzzetiye Mahallesi'nden parkura giriş yaptı. Festival, 5 Ekim pazar günü sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
