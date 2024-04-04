Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı mağlup ederek finale yükseldi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Carutasu, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Van Aalen, Thompson, Bahar Akbay, Derya Cebecioğlu)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Gray, Stevanovic)

Setler: 23-25, 20-25, 22-25

Süre: 94 dakika (37, 28, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan turuncu-beyazlı takım, finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, final serisinde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Seriyi kaybeden VakıfBank, Türk Hava Yolları'yla üçüncülük maçları oynayacak.

Final serisinin ilk maçı, 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanacak. Serinin ikinci ve üçüncü maçına ligi lider bitirdiği için Fenerbahçe Opet ev sahipliği yapacak. 3 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinde ilk 3 karşılaşmada şampiyon belli olmazsa dördüncü mücadele Eczacıbaşı Dynavit'in sahasında, eşitlik bozulmazsa beşinci müsabaka Fenerbahçe Opet'in sahasında oynanacak.

Üçüncülük maçlarında ilk karşılaşma 9 Nisan Salı günü saat 13.00'te Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde oynanacak. 2 galibiyete ulaşan takımın üçüncü olacağı seride ikinci ve üçüncü maçlar ise ligi daha üst sırada tamamlayan VakıfBank'ın sahasında yapılacak.