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Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene Scandicci'ye mağlup oldu

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Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Savino Del Bene Scandicci'ye 3-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle Eczacıbaşı Dynavit, turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

SALON: Plazzo Wanny Firenze

HAKEMLER: Pedro Pinto Lopes (POR), Sabine Witte (GER)

S.D.B SCANDİCCİ: Herbots, Ana Carolina, Antropova, Ting, Washington, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Diop

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Jack-Kısal, Naz, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Voronkova, Yaprak, Elif, Czyrnianska, Beyza

SETLER: (25-14, 25-27, 27-25, 25-23)

SÜRE: 118 dakika (27,30,31,30)

2024 CEV Şamponlar Ligi B Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda karşılaştığı Savino Del Bene Scandicci'ye 3-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini alan Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki dördüncü maçında sahasında Bulgaristan'ın Maritza Plovdiv takımını konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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