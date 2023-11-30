Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene Scandicci'ye mağlup oldu
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Savino Del Bene Scandicci'ye 3-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle Eczacıbaşı Dynavit, turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.
SALON: Plazzo Wanny Firenze
HAKEMLER: Pedro Pinto Lopes (POR), Sabine Witte (GER)
S.D.B SCANDİCCİ: Herbots, Ana Carolina, Antropova, Ting, Washington, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Diop
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Jack-Kısal, Naz, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Voronkova, Yaprak, Elif, Czyrnianska, Beyza
SETLER: (25-14, 25-27, 27-25, 25-23)
SÜRE: 118 dakika (27,30,31,30)
2024 CEV Şamponlar Ligi B Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda karşılaştığı Savino Del Bene Scandicci'ye 3-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini alan Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki dördüncü maçında sahasında Bulgaristan'ın Maritza Plovdiv takımını konuk edecek.