Eczacıbaşı Dynavit'in Polonyalı oyuncusu Martyna Czyrnianska, voleybola nasıl başladığını anlattı

Eczacıbaşı Dynavit'in genç oyuncusu Martyna Czyrnianska, annesinin onu kız kardeşinin voleybol antrenmanlarına götürmesiyle voleybola başladığını söyledi. Czyrnianska, voleybolu başlangıçta sevmediğini ancak zamanla tutkulu bir şekilde oynamaya başladığını belirtti. Ayrıca, yeni takımıyla bir aile gibi hissettiğini ve başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını ifade etti.

SPOR Eczacıbaşı forması giyen Martyna Czyrnianska Başlangıçta antrenmanlara gittiğimde ağlıyordum

Annem beni evde tek başıma bırakmak istemediği için ablamın antrenmanlarına götürüyordu

Ferhat Akbaş'ın buraya gelmemde çok büyük katkısı oldu

Umarım bu sezon şampiyonluklar kazanırız

Sezer AFŞAR - Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA)- Eczacıbaşı Dynavit'in Polonyalı genç oyuncusu Martyna Czyrnianska, evde tek başına kalmamak için annesinin kendisini, kız kardeşinin voleybol antrenmanlarına götürdüğünü ve bu şekilde voleybola başladığını söyledi. Genç oyuncu, kardeşinin antrenmanlarını izlerken ağladığını belirtirken, 1-1.5 yıl içinde voleybolu çok sevdiğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon hem CEV Şampiyonlar Ligi'nde hem de Sultanlar Ligi'nde final oynayarak tamamlayan Eczacıbaşı Dyvanit, yenilenen kadrosuyla 2023-2024 sezonuna hazırlanıyor. İstanbul ekibine bu sezon katılan Martyna Czyrnianska, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Milli takım sürecinden dolayı takıma geç katıldığını belirten Czyrnianska, Uzun bir yaz geçirdim. Takıma da biraz geç katıldım. Herkes bana çok arkadaş canlısı yaklaştı. Şu anda kendimi bir ailede gibi hissediyorum. Çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum diye konuştu.

BAŞLANGIÇTA VOLEYBOLU HİÇ SEVMEDİM

Voleybola başlangıç hikayesini anlatan 19 yaşındaki oyuncu, Kız kardeşim voleybol oynamaya başlamıştı. Babam İsveç'te çalışıyordu bu sebepten dolayı annem evde yalnızdı. Beni evde tek başıma bırakmak istemediği için ablamın antrenmanlarına beni de götürüyordu. Başlangıçta voleybolu hiç sevmedim. Hatta antrenmanlara gittiğimde ağlıyordum. Ama şu anda annem bunu yaptığı için çok mutluyum. 1-1.5 yıl sonra çok heyecanlıydım. Bu sefer, antrenmanlara gidemediğim için ağlıyordum. O 1-1.5 yıllık süreç içerisinde çok şey değişmişti ifadelerini kullandı.

FERHAT AKBAŞ'IN BURAYA GELMEMDE ÇOK BÜYÜK KATKISI OLDU

Kariyerinde ilk defa Polonya dışında bir takımın formasını giyeceğini aktaran Czyrnianska, Çok heyecanlıyım. İlk defa Polonya dışında oynayacağım. Takımla birlikte sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Ferhat Akbaş'ı buraya gelmeden önce de tanıyordum. Buraya gelmemde de çok büyük katkısı oldu. Aslında onun takımında oynayacağım için ayrıca mutluyum şeklinde konuştu.

UMARIM BU SEZON ŞAMPİYONLUKLAR KAZANIRIZ

Sultanlar Ligi'nin çok zorlu olduğunu aktaran Polonyalı pasör çaprazı, Çok zor bir ligdeyiz. Çok iyi bir takımımız var. Eczacıbaşı geçtiğimiz sezon iki kulvarda da finaldeydi. Hedefimiz her zaman en yüksekte olmak. Umarım bu sezon şampiyonluklar kazanırız. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım güzel şekilde bu sezonu noktalandıracağız diyerek sözlerini tamamladı.