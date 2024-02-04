Düzcespor, Isparta 32 Spor'a 3-0 mağlup oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Düzcespor, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor'a 3-0 yenildi. Maçta Yiğithan Güveli, Fırat Aras ve Berat Satılmış'ın attığı gollerle Isparta 32 Spor galip geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Düzcespor sahasında karşı karşıya geldiği Isparta 32 Spor'a 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Halil Tolgahan Demir, Niyazi Atakan Ataseven
Düzcespor: Gökhan Siverek, Hamit Kulya (Oğuzhan Çapar dk. 46), Serdarcan Eralp, Oğuzhan Aydoğan (Emirhan Yılmaz dk. 70), Furkan Demir, Zahit Fındık (İlter Ayyıldız dk. 83), Yasin Palaz (Umut Uzun dk. 66), Kaan Yüksel, İsmail Zehir (İlke Tankul dk. 46), Uğur Arslan Kuru, Şaban Özel
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli (Eyüpcan Delibalta dk. 87), Samet Karakoç, Caner Koca, Mehmet Küçükdurmuş, Abdülkerim Canlı (Ede Saçıkan dk. 87), Fırat Aras, Berat Satılmış (Zeki Murat Saki dk. 83) Muhlis İstemi (Ömer Çiçek dk. 69), Gürkan Başkan, Mustafa Diler (Emre Can Atilla dk. 83)
Goller: Yiğithan Güveli (dk. 23), Fırat Aras (dk. 31), Berat Satılmış (dk. 59) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Abdülkerim Canlı (Isparta 32 Spor) Uğur Arslan Kuru, Kaan Yüksel, Umut Uzun, Şaban Özel (Düzcespor) - DÜZCE