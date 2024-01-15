Düzceli Sporcu Yaren Sala Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birincisi

Okul Sporları Judo Gençler Türkiye birinciliğinde Düzceli sporcusu Yaren Sala şampiyon oldu.

Ordu'da 13-14 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler(A-B) Kız-Erkek Türkiye birinciliği müsabakaları Altınordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda 48 il ve K.K.T.C'den gelen 335 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ve Nermin Alayıldız eşliğinde müsabakalara katılan ilimiz sporcusu Yaren Sala, 70 kilogram kategorisinde Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birincisi olarak kürsüdeki yerini aldı. - DÜZCE