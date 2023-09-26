3 Bant Erkekler 2. etap Türkiye Bilardo Şampiyonası öncesi Düzceli bilardocular için hazırlık turnuvası düzenlendi. Türkiye Şampiyonası öncesi Zirve Bilardo Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 36 sporcu katıldı.

3 Bant Erkekler 2. etap Türkiye Bilardo Şampiyonası müsabakaları öncesi Düzceli bilardocular için hazırlık turnuvası düzenlendi.

Türkiye Bilardo Federasyonunun düzenlediği 3 Bant Erkekler 2. Etap Türkiye Şampiyonası müsabakaları 02-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Türkiye Bilardo Federasyonu Bilardo Tesisi Gölbaşı/Ankara'da yapılacak. Düzce'den 16 sporcu ilimizi şampiyonada temsil edecek.

Türkiye Şampiyonası öncesi Zirve Bilardo Spor Salonu'nda düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvasına 36 sporcu katıldı. Yapılan müsabakaların ardından Baha Alptekin birinci, Cumali Kurt ikinci, Özkan Kocabıyık ve İbrahim Ardıç üçüncü oldu. - DÜZCE