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Dünyanın en güzel spor spikeri göğüs dekolteli paylaşımıyla, sosyal medyaya damga vurdu

Spor Haberleri

Oyuncu Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'la birlikte olan İtalyan spiker Diletta Leotta, paylaşımıyla sosyal medyayı paylaştı.

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen ve oyuncu Can Yaman'la aşk yaşayan Dilatta Leotta, sadece İtalya'da değil ülkemizde de tanınan bir isim.

Dünyanın en güzel spor spikeri paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

Can Yaman'la yaşadığı aşkı noktaladıktan sonra Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'la birlikte olan Dilatta Leotta, sosyal medyada oldukça aktif. Güzel suncusu son olarak Noel öncesi yaptığı paylaşımla büyüledi.

Dünyanın en güzel spor spikeri paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

Leotta'nın bej rengi elbisesiyle yayınladığı fotoğraflar binlerce beğeni alırken, takipçileri paylaşıma yorum yağdırdı.

Dünyanın en güzel spor spikeri paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

Bir süredir Karius ile birlikte olan Diletta da spor sektöründe yer alıyor. Eskiden Sky Sports İtalya'da Serie B programı sunan Diletta Leotta, şimdilerde DAZN'da Serie A programı yapıyor.

Dünyanın en güzel spor spikeri paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

İşte güzel spikerin diğer paylaşımları;

Dünyanın en güzel spor spikeri paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

Dünyanın en güzel spor spikeri paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

Dünyanın en güzel spor spikeri paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Spor

Diletta Leotta Loris Karius İtalya Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (1)

hakan saglam:

Bu hatuna premier lig yakisir bdnce.masallah

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