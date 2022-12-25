Dünyanın en güzel spor spikeri göğüs dekolteli paylaşımıyla, sosyal medyaya damga vurdu

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen ve oyuncu Can Yaman'la aşk yaşayan Dilatta Leotta, sadece İtalya'da değil ülkemizde de tanınan bir isim.

Can Yaman'la yaşadığı aşkı noktaladıktan sonra Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'la birlikte olan Dilatta Leotta, sosyal medyada oldukça aktif. Güzel suncusu son olarak Noel öncesi yaptığı paylaşımla büyüledi.

Leotta'nın bej rengi elbisesiyle yayınladığı fotoğraflar binlerce beğeni alırken, takipçileri paylaşıma yorum yağdırdı.

Bir süredir Karius ile birlikte olan Diletta da spor sektöründe yer alıyor. Eskiden Sky Sports İtalya'da Serie B programı sunan Diletta Leotta, şimdilerde DAZN'da Serie A programı yapıyor.

İşte güzel spikerin diğer paylaşımları;