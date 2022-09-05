Dünya Para Tekvando Grand Prix Spor Haberleri Fransa'da düzenlenen 2022 Dünya Para Tekvando Grand Prix müsabakalarında milli sporcular, 3'ü altın 7 madalya elde etti. Fransa'da düzenlenen 2022 Dünya Para Tekvando Grand Prix müsabakalarında milli sporcular, 3'ü altın 7 madalya elde etti. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlene ve 2024 Paralimpik Oyunlarına kota puanı veren organizasyonda bazı kategorilerde müsabakalar yapıldı. K44 kategorisindeki müsabakalarda, erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ile 57 kiloda Gamze Gürdal altın madalya elde etti. Erkekler 70 kiloda Fatih Çelik gümüş, 58 kiloda Ali Can Özcan ve +80 kiloda Mehmet Sami Saraç ile kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci bronz madalyanın sahibi oldu. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Fransa Paris Spor Haberler

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