Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Haberler

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda bronz madalya kazanan Sema Çalışkan, buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada dünya üçüncüsü olan milli boksör, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonaya takım halinde çok iyi hazırlandıklarını aktaran Sema, "Hocalarımız çok iyiydi, kamp dönemimiz çok iyi geçti. Ülkeme dünya üçüncülüğü kazandırdım. Bunun için mutluyum. Tabii ki altın madalya olmasını isterdim ama yine de bronz madalya için mutluyum. Daha iyisi için daha çok çalışacağız." diye konuştu.

Sema, milli takımın 12 sıkletin 7'sinde madalya aldığını belirterek, "Takım olarak çok iyi gidiyoruz. Takım halinde şampiyonluğu hedefliyorduk. Bunu başardığımızı erkenden söyleyebilirim. Yarınki final maçlarımızdan da altın madalyalar gelecek. Takım arkadaşlarımı kutluyorum, antrenörlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün sporcusu olduğunu hatırlatan Sema, "Fenerbahçe'ye çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Ali Koç'a, federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ederim. İnşallah çok daha iyisini başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sema Çalışkan, şampiyonanın İstanbul'da düzenlenmesinin kendilerine olumlu yansıdığını belirterek, "Evimizde böyle bir şampiyonada mücadele etmek anlatılmaz bir duygu. Evimizde olması bizim için çok büyük bir avantajdı. Halkımız büyük bir ilgi ile bizi izledi ve destekledi." görüşlerini dile getirdi.

Hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olduğunu vurgulayan milli boksör, "2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Buralar olimpiyatlara giden yolun basamakları. Bu basamakları iyi çıkmamız gerekiyor. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. İnşallah Paris'te de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli boksör, 2018 Dünya Şampiyonası'nı da 64 kiloda bronz madalyayla tamamlamıştı.