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Dünya Eskrim Şampiyonası

AA - Musa Samur - Spor
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Dünya Eskrim Şampiyonası

Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Kadın Kılıç Milli Takımı, 16'ncı sırayı aldı.

Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Kadın Kılıç Milli Takımı, 16'ncı sırayı aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen şampiyonada piste çıkan milli takım, organizasyonu 16'ncı sırada tamamladı.

Iryna Shchukla, Nil Güngör ve Pınar Miray Şişik'ten kurulu milli takım, tablo 32'de Büyük Britanya'yı 45-41 yendikten sonra tablo 16'da Japonya'ya 45-23 mağlup olarak çeyrek finale kalamadı.

Şampiyonada milli sporcuların karşılaşmaları sona erdi.

AA / Musa Samur - Spor

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