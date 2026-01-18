Dünya bisikleti İstanbul'da buluştu, Emin Müftüoğlu: Bu gücün ve birlikteliğin göstergesi

BALKAN Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu'nun başkanlığında düzenlenen kongreye, 12 Balkan ülkesinin delegelerinin yanı sıra Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi David Lappartient ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa da katıldı.

Toplantıda ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, As Başkan Metin Cengiz ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler yer aldı.

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'nin temsil edildiği toplantıda bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ve Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu başlıkları ele alındı. Balkan Bisiklet Birliği'nin uzun vadeli gelişim stratejileri ve sürdürülebilir şampiyona organizasyonları için ortak yol haritası benimsendi.

EMİN MÜFTÜOĞLU: BİR ARAYA GELMEMİZ BİSİKLET SPORUNUN BİRLİKTELİĞİNİ GÜÇLÜ BİÇİMDE TEYİT ETMEKTEDİR

Kongrenin açılışında konuşan Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, İstanbul'daki buluşmanın Balkan bisikletinin ortak vizyonunu güçlü biçimde ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bugün burada bir araya gelmemiz, Balkanlar'daki bisiklet sporunun birlikteliğini, gücünü ve ortak vizyonunu güçlü biçimde teyit etmektedir. Bu gücün göstergesidir" dedi. Müftüoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile UCI ve UEC başkanlarının katılımının, Balkan Bisiklet Birliği'ne duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu da ifade etti.

'SOMUT VE OLUMLU SONUÇLARI HEP BİRLİKTE GÖRDÜK'

2025 sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müftüoğlu, yol, pist, dağ bisikleti ve parabisiklet branşlarında düzenlenen Balkan Şampiyonaları'nın yüksek organizasyon standartlarıyla başarıyla gerçekleştirildiğini kaydederek, bu başarının üye federasyonların ortak emeğinin sonucu olduğunu, "İş birliği, karşılıklı güven ve ortak sorumluluk anlayışının somut ve olumlu sonuçlar doğurduğunu hep birlikte gördük" diyerek belirtti.

Uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çeken Müftüoğlu, UCI ve UEC'nin yönetişim anlayışı, sporcu gelişim programları ve dayanışma çalışmalarıyla Balkan Bisiklet Birliği için güçlü bir temel oluşturduğunu vurgulayarak, "Balkan Bisiklet Birliği, kapsayıcılık, adil rekabet ve uluslararası iş birliğini esas alan bu vizyondan doğrudan fayda sağlamaktadır" açıklamasını yaptı.

'MİSYONUMUZ AÇIKTIR'

Kongrede, önümüzdeki döneme ilişkin stratejik öncelikler de netleştirildi. Genç sporcuların gelişimi, eğitim faaliyetleri, yüksek nitelikli şampiyonalar, sürdürülebilir organizasyon yapıları ve güçlü uluslararası iş birlikleri temel hedef alanları olarak belirlendi. Müftüoğlu, bu çerçeveyi şu sözlerle özetledi: "Misyonumuz açıktır: Balkanlar'da bisiklet sporunun seviyesini yükseltmek ve dünya genelinde bisikletin gelişimine katkı sağlamak; bu doğrultuda her federasyonun, her sporcunun ve her üyemizin adil ve güçlü biçimde birliğimizde temsil edilmesini temin etmektir."

Emin Müftüoğlu, konuşmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, UCI ve UEC başkanlarına ve Balkan ülkelerinin federasyon temsilcilerine teşekkür ederek; gösterilen destek, güven ve iş birliğinin, Balkan Bisiklet Birliği'nin kurumsal kapasitesini güçlendirdiğini ve bölgesel dayanışmayı pekiştirdiğini ifade etti.

İNANÇ ÖZÇAKMAK: BİSİKLET ÖNCELİKLİ ALANIMIZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına konuşan Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Balkan Bisiklet Birliği Kongresi'ne Türkiye'nin ev sahipliği yapmasından duyulan memnuniyeti dile getirerek, bisiklet sporunun ülkeler arası iş birliklerini güçlendiren stratejik bir branş olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bisikleti öncelikli alanlardan biri olarak gördüğünü belirten İnanç Özçakmak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başta olmak üzere uluslararası takvimde yer alan 30'un üzerinde organizasyona ev sahipliği yapıldığını, dünya standartlarındaki tesislerle Avrupa ve dünya çapında organizasyonlar düzenlenmeye devam edileceğini ifade etti. Özçakmak, "Bisiklet öncelikli alanımız" dedi.

Balkan federasyonlarının katkı ve iş birliğinin altının çizildiği kongre, İstanbul'un ev sahipliğinde, Balkanlar'da bisiklet sporunun bütüncül gelişimine yönelik somut adımların atıldığı ve ortak vizyonun güçlendirildiği bir platform olarak tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan Bisiklet Birliği toplantısında, bölgesel birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Toplantıda ayrıca Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa, Balkanlar'ın küresel bisiklet ekosistemindeki artan rolüne ve Türkiye'nin ev sahipliği kapasitesine dikkat çekti.

DAVID LAPPARTIENT: TÜRKİYE VE BALKANLAR, BİSİKLET SPORUNUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREBİLECEK POTANSİYELE SAHİPTİR

UCI Başkanı David Lappartient sözlerine, "Türkiye ve Balkanlar, bisiklet sporunun geleceğini şekillendirebilecek çok güçlü bir potansiyele sahiptir. Genç nüfus, gelişen organizasyon kapasitesi ve uluslararası standartlardaki tesisler, bu bölgeyi küresel bisiklet ailesi içinde her geçen gün daha stratejik bir noktaya taşımaktadır" diyerek başladı.

'KADIN BİSİKLETİNİN GELİŞİMİ, SPORUN BÜYÜMESİ AÇISINDAN TEMEL BİR UNSURDUR'

Kadın bisikletinin de öneminin altını çizen Lappartient, "UCI olarak yaklaşımımız yalnızca yarış takvimleriyle sınırlı değildir. Altyapı yatırımları, gençlik ve yetenek gelişim programları ile özellikle kadın bisikletinin güçlendirilmesi öncelikli alanlarımız arasında yer almaktadır. Kadın bisikletinin gelişimi, sporun sürdürülebilir büyümesi açısından temel bir unsurdur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlara da değinen Lappartient, "Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlar ile 2026–2027 takviminde öne çıkan büyük şampiyonalar, bu vizyonun sahaya yansıyan en somut göstergeleridir. Balkan Bisiklet Birliği'nin UCI yapısı içerisindeki güçlü temsiliyeti, bölgedeki federasyonların uluslararası platformlarda daha etkin bir şekilde söz sahibi olmasını sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

'BİSİKLET SPORUNUN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE BÜYÜMESİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bisiklet sporunun yalnızca sportif bir alan olmadığını vurgulayan Lappartient, "Bisiklet, yalnızca sportif bir disiplin değil; şehirlerin tanıtımı, genç nesillerin spora kazandırılması ve olimpik değerlerin yaygınlaştırılması açısından da önemli bir araçtır. UCI olarak Türkiye başta olmak üzere Balkan ülkelerindeki tüm federasyonlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya ve bisiklet sporunun bu bölgede kalıcı ve sürdürülebilir şekilde büyümesini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

ENRICO DELLA CASA : BU YAPI, HEM SAYISAL HEM DE SPORTİF GÜCÜYLE SON DERECE STRATEJİK BİR KONUMDADIR

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa, "Balkan Bisiklet Birliği'nin İstanbul'da 12 ülkeyi aynı masa etrafında buluşturması, bölgedeki birlik ve dayanışmanın ulaştığı noktayı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Avrupa Bisiklet Birliği'ne bağlı 51 ülke arasında 12 ülkeyi temsil eden bu yapı, hem sayısal hem de sportif gücüyle son derece stratejik bir konumdadır" açıklamasını yaptı.

Della Casa, Emin Müftüoğlu'nun liderliğine de vurgu yaparak, "Sayın Emin Müftüoğlu'nun liderliği, insanları bir araya getiren yaklaşımı ve uluslararası alanda gördüğü takdirle Balkan Bisiklet Birliği'nin UCI ve Avrupa bisiklet yapıları içindeki görünürlüğünü güçlendirmiştir. Bu birliktelik, Balkanlar'da bisiklet sporunun geleceği adına çok önemli bir mesaj vermektedir" dedi.