Dünya, Balotelli'nin golünü konuşuyor! Sayesinde Süper Lig'i tanımayan kalmadı - Haberler

Mario Balotelli, Adana Demirspor'un Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta fileleri 5 kez havalandırarak tarihi bir performansa imza attı. İtalyan yıldızın mücadelede attığı 5. gol ise sosyal medyaya damga vurdu.

FIFA RESMİ HESABI GOLÜ PAYLAŞTI

Göztepe ceza sahasına girdikten sonra şık hareketlerle kaleye yönelen Mario Balotelli, "Rabona" ile topu ağlara gönderdi. Süper Lig'de son yılların en şık golüne imza atan İtalan yıldız, dünya gündemine oturdu. Balotelli'nin golünü FIFA resmi hesabı başta olmak üzere birçok yabancı kaynak paylaştı.

ALEX DE SOUZA'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI

Mario Balotelli, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza'nın Ankaragücü filelerine yolladığı 5 golün ardından, ligde bir maçta bu gol sayısına ulaşan ilk futbolcu oldu.

İşte Balotelli'nin golü:

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

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