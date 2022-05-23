Dünya, Balotelli'nin golünü konuşuyor! Sayesinde Süper Lig'i tanımayan kalmadı - Haberler

Dünya, Balotelli'nin golünü konuşuyor! Sayesinde Süper Lig'i tanımayan kalmadı
- Güncelleme:
Süper Lig'in kapanış haftasında Göztepe'yi 7-0 mağlup eden Adana Demirspor'da Balotelli attığı 5 golle yıldızlaştı. İtalyan futbolcunun özellikle 5. golünde şık hareketlerinin ardından "Rabona" ile topu ağlara göndermesi dünya gündemine oturdu. FIFA resmi hesabı da dahil olmak üzere Balotelli'nin golünü paylaşmayan kalmadı. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda Alex de Souza'nın Ankaragücü filelerine yolladığı 5 golün ardından, ligde bir maçta bu sayıya ulaşan ilk futbolcu oldu.
Mario Balotelli, Adana Demirspor'un Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta fileleri 5 kez havalandırarak tarihi bir performansa imza attı. İtalyan yıldızın mücadelede attığı 5. gol ise sosyal medyaya damga vurdu.
FIFA RESMİ HESABI GOLÜ PAYLAŞTI
Göztepe ceza sahasına girdikten sonra şık hareketlerle kaleye yönelen Mario Balotelli, "Rabona" ile topu ağlara gönderdi. Süper Lig'de son yılların en şık golüne imza atan İtalan yıldız, dünya gündemine oturdu. Balotelli'nin golünü FIFA resmi hesabı başta olmak üzere birçok yabancı kaynak paylaştı.
ALEX DE SOUZA'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI
Mario Balotelli, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza'nın Ankaragücü filelerine yolladığı 5 golün ardından, ligde bir maçta bu gol sayısına ulaşan ilk futbolcu oldu.
İşte Balotelli'nin golü: