Down sendromlu milli sporcular Avrupa Şampiyonası'na coşkulu bir şekilde başladı

Down sendromlu milli sporcular, İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın açılış seremonisine Türk bayrakları ve 'Erik dalı' şarkısı eşliğinde katıldı. Türkiye'den 35 sporcu ve 65 kişilik kafile, coşkulu bir kalabalık ile kent meydanına yürüdü. Şampiyona için hazırlıklarını tamamlayan sporcular, yarın yapacakları ilk karşılaşmayı bekliyor.

Down sendromlu milli sporcular, İtalya'nın Padova kentinde başlayan Avrupa Şampiyonası'nın açılış seremonisinin yapılacağı kent meydanına ellerinde Türk bayrakları ve "Erik dalı" dinleyerek gitti.

Padova'nın tarihi meydanı Prato della Valle'de düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisine Türkiye'den 35 sporcu ile 65 kişilik kafile katıldı. Seremonide toplamda 21 ülkeden 514 sporcu yer aldı.

Açılış seremonisinin yapıldığı kent meydanına çıkan tarihi Via Umberto Caddesi'nin başında toplanan 21 ülkenin heyeti ve sporcuları kendi bayraklarıyla yürürken, milli sporcular "Erik dalı" şarkısı eşliğinde oynayarak, coşkulu ve neşeli bir şekilde "Türkiye" tezahüratları da yaparak kent meydanına yürüdü.

Coşkulu bir kalabalık ile yapılan açılış seremonisinin ardından sporcular, yarın yapacakları ilk karşılaşmayı beklemeye başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımları şampiyonanın hep favorisi, çocuklarımız çok iyi hazırlandı. Bugün de sporcularımız her branşta yarışma yerlerinde ilk antrenmanlarını yaparak kendilerini gösterdi. Yarın ilk müsabakalarına çıkacaklar, çok sayıda altın madalya kazanacağımıza, birçok madalya alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Şampiyona için dün akşam saatlerinde Padova'ya ulaşan altı branştaki (Futsal, basketbol, atletizm, yüzme, judo ve masa tenisi) milli sporcular, bugün yarışmaya katılacakları salonlarda ve açık sahada ilk antrenmanlarını bazı rakipleriyle birlikte gerçekleştirdi.

Organizasyon, 10 Eylül'de ödül töreniyle sona erecek.