Diyarbakır Stadyumu'nda Yapay Güneş Işığı Sistemi Hayata Geçirildi

DİYARBAKIR'ın 40 dereceyi aşan hava sıcaklığından sahayı ve çimleri korumak için kurulan 'perdeleme' ve 'fan' sistemi sonrası Diyarbakır Stadyumu'nda, kış ayları öncesi bu kez 'yapay güneş ışığı' sistemi hayata geçirildi. Bu sistem ile güneş görmeye alanların yeşertilmesi, zarar gören çimlerin de bakımı sağlanıyor.

Kayapınar'da inşa edilen 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu, 11 Mayıs 2018'de açıldı; Ziraat Türkiye Kupası finali maçı oynandı. UEFA ve FİFA lisansı da alan stadyumda 16 Kasım 2022'de, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlık maçı oynandı; milliler ilk kez Diyarbakır'da burada sahaya çıktı. Stadyum ayrıca TFF 2'nci Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ile Diyarbekirspor A.Ş. futbol takımlarının müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 40 dereceyi aşan sıcaklık ve çim yanma riskine karşılık yaz aylarında stadyuma, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'perdeleme' ve 'fan' sistemi kuruldu. Bu iki yöntem ile saha korunurken, kış mevsiminin gelmesi ile farklı bir uygulamaya gidildi. Güneş görmeyen alanlardaki çimlerin yeşermesi için 'yapay güneş ışığı' sistemi kuruldu. 16 kişilik ekip, bu yöntem ile günde 2 kez çim bakımı yapıyor.

'YÜZDE 80 FAYDA GÖRÜYORUZ'

Diyarbakır Stadyumu Müdürü Serhat Çelik, 'perdeleme' sistemi ile çimleri güneşten koruduklarını, 'yapay güneş ışığı' sistemi ile de güneş görmeyen alanları yeşertmeye çalıştıklarını söyledi. Çelik, "Diyarbakır'da 2 futbol takımı var. Her hafta maç oynatıyoruz. Çimlerimizin dinlenme şansı olmuyor. Çimler canlı bir varlık olduğu için bazen zedelenme oluyor. Canlı olduğu için korumakta biraz zorlaşıyor. Sistematik olarak bir çim için ne gerekiyorsa, onu yapıyoruz. Böyle bir uygulamaya başvurduk. Doğal olan her şeyin daha iyi olduğu kesin. Güneş kadar tabii ki olmayacaktır; ama yüzde 80 fayda görüyoruz. Gerçekten işe yarayan ve güzel bir yöntem" dedi.