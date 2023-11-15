Diyarbakır'da Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası devam ediyor. Gençler ve çocuklar, Kayapınar ilçesinde bulunan 75 kapalı kortlarda oynanan tenis müsabakalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca "Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası" mottosuyla yapılan turnuvada sporcular yeteneklerini sergiliyor. Gençler ve çocuklar, Kayapınar ilçesinde bulunan 75 kapalı kortlarda oynanan tenis müsabakalarına yoğun ilgi gösteriyor. Aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak saha kenarında sporcuları alkışlarla destekliyor. Sporcular, turnuvada 8-10, 10-12, 12-14 ve 14-18 yaşları olmak üzere 4 kategoride mücadele ediyor. Heyecan ve kıyasıya mücadelenin verildiği müsabaka maçları ara tatilin birimine kadar devam edecek. Turnuvada dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verilecek.

Sporculardan Dilşah Özer, 5 yıldır tenis oynadığını ve etkinliğin keyif dolu geçtiğini söyledi. Hocaları sayesinde turnuvaya katıldığını belirten Özer, "5 yıldır tenis oynuyordum. Buraya katılmak hem eğlenmemi hem de bu sporda kendimi geliştirmemi sağladı. Emek veren herkese teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR