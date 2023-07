Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarında Öğrencilere Malzeme Desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor okullarında eğitim gören öğrencilere malzeme desteği sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca öğrencilerin yaz tatilini verimli geçmek amacıyla 'Spora Gel' kapsamında açtığı yüzme kursları devam ediyor. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi yaz spor okullarında eğitim gören öğrencilere spor malzemesi dağıttı. Vali Su, Büyükşehir Belediyesi Seyrantepe TOKİ Yüzme Havuzu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti, onlarla yakından ilgilendi.

Vali Su, malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere ve çocuklara yönelik aralarında sportif çalışmalarında olduğu birçok faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle 8-21 yaş grubu arasındaki isteyen çocuklara ve gençlere yönelik her spor dalında eğitim verdiklerini vurgulayan Vali Su, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene Allah izin verirse spor çalışmalarına yine başladık. Şu anda ilimizde 31 bin 646 öğrencimiz, yavrumuz sporla buluşturuldu. Hem çocuklarımıza yüzme öğretmek, hem de bu spor dalında şampiyonlar yetişmesine vesile olmak üzere yüzme sporuyla ilgili ilimizde çocuklarımıza, gençlerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu meyanda Seyrantepe'deki TOKİ yüzme havuzumuzda, hem diğer köşkler spor salonundaki yüzme havuzumuzda, hem de Gezin Hazar kampımızda çocuklarımıza yüzme öğretmeye devam ediyoruz. Bu sene yüzmeyle ilgili olarak Allah izin verirse 13 bin yavrumuza yüzme kurslarımızdan geçirerek bu sporu sevdirmiş, öğretmiş yetiştirmiş olacağız" dedi.

Havuzlardan her vatandaşın faydalanabileceğini aktaran Vali Su, "Haftada dört gün, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yavrularımıza, cuma günü bakım yapıyoruz. Temizliklerini yapıyoruz. Cumartesi günü yetişkinlere, sabahtan beylere, öğleden sonra bayanlara, annelerimize, bacılarımıza, yüzme havuzumuzu açıyoruz. Onların istifadesine sunuyoruz. Pazar günü de ilimizde bulunan sivil toplum kuruluşlarının kullanımına havuzumuzu açıyoruz. Böylece de her hafta boyunca her gün, bir gün hariç o gün temizlik bakımını yapıyoruz. Havuzumuzu dolu bir şekilde vatandaşlarımızın, çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz " ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından spor malzemesi dağıtan Vali Su, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, daire başkanları ve kursiyerler katıldı. - DİYARBAKIR