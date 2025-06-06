Fenerbahçe'de yeni dönem! Göreve getirilen isimler resmen açıklandı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın yeni yapılanmasını duyururken futbol direktörünü ve futbol koordinatörünü resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada, 'Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir.

Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir. Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır. Sayın Devin Özek'e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan'a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

1995 doğumlu olan Devin Özek, futbol kariyerine Almanya'da başlamış, daha sonra antrenörlük ve futbol yönetimi alanlarında görev almıştır.

Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan Devin Özek, genç yaşta futbolla ilgilenmeye başladı ve Almanya'nın alt liglerinde futbol oynadı. Ancak 2016 yılında, henüz 21 yaşındayken aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. 2017'de Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

Devin Özek

2021 yılında Bayer Leverkusen'de scout olarak görev alan Özek, daha sonra kulübün uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu. 2022 yazında, Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes'in yanında yardımcı direktör olarak görev aldı. Teknik direktör Xabi Alonso'nun atanma sürecinde ve bazı transfer işlemlerinde rol aldığı belirtilmektedir. Grimaldo ve Boniface'in transferleri ile Moussa Diaby'nin Aston Villa'ya satış sürecinde aktif görev üstlendiği öne sürülmektedir.

ÖZEK VE ÖZKAN BİRLİKTE

Fenerbahçe'de gelecek sezon futbol yapılanmasını Devin Özek ve Okan Özkan birlikte yürütecek. İkilinin Futbol A Takımı yapılanmasında farklı unvanları olacak ancak operasyonun genel yönetimi ortak şekilde sürdürülecek.

Okan Özkan