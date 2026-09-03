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Derbide İlk Golü Atan Kazanıyor: Fenerbahçe-Beşiktaş İstatistiği

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 45 maçta ilk golü atan takım sadece 6 kez mağlup oldu, 26 kez kazandı. Öne geçen tarafın yenildiği maçlar arasında 2022-2023'teki 2-4'lük ve 2025-2026'daki 3-2'lik sonuçlar öne çıkıyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 45 maçta ilk golü atan takım, sadece 6 kez mağlup oldu.

Rekabette 40'ı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 45 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 6 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 26 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Süper Lig'de 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Beşiktaş 3. dakikada Bobo ile öne geçse de Fenerbahçe, Devid de Souza ve Semih Şentürk'ün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-2012 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-2013 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Ligde 2022-2023 sezonunda oynanan ve rekabette tarihe geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

İki takım arasında 2025-2026 sezonunda Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçse de 10 kişi kaldıktan sonra rakibine 3-2 kaybetti.

Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 45 karşılaşmada Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 19 karşılaşmadan 9'unu kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken 3 maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 17'sini kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Tarih

Stat

Organizasyon

Sonuç (FB-BJK)

İlk Gol

03.11.2007

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Süper Lig

2-1

Bobo (BJK)

29.03.2008

BJK İnönü

Süper Lig

2-1

Alex (FB)

29.11.2008

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Süper Lig

2-1

Selçuk Şahin (FB)

03.05.2009

BJK İnönü

Süper Lig

2-1

Güiza (FB)

13.05.2009

İzmir Atatürk

Türkiye Kupası

2-4

Yusuf Şimşek (BJK)

02.08.2009

Atatürk Olimpiyat

TFF Süper Kupa

2-0

Alex (FB)

21.11.2009

BJK İnönü

Süper Lig

0-3

Fink (BJK)

18.04.2010

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Süper Lig

1-0

Alex (FB)

19.09.2010

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Süper Lig

1-1

Niang (FB)

20.02.2011

BJK İnönü

Süper Lig

4-2

Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine)

27.10.2011

BJK İnönü

Süper Lig

2-2

Simao (BJK)

05.02.2012

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Süper Lig

2-0

Yobo (FB)

29.04.2012

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Süper Lig

2-1

Egemen Korkmaz (BJK)

03.05.2012

BJK İnönü

Süper Lig

0-1

Almeida (BJK)

07.10.2012

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Süper Lig

3-0

Sow (FB)

03.03.2013

BJK İnönü

Süper Lig

2-3

Sow (FB)

30.11.2013

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Süper Lig

3-3

Olcay Şahan (BJK)

20.04.2014

Atatürk Olimpiyat

Süper Lig

1-1

Sow (FB)

02.11.2014

Atatürk Olimpiyat

Süper Lig

2-0

Emenike (FB)

22.03.2015

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Süper Lig

1-0

Sow (FB)

27.09.2015

Atatürk Olimpiyat

Süper Lig

2-3

Kjaer (FB-Kendi kalesine)

29.02.2016

Ülker

Süper Lig

2-0

Volkan Şen (FB)

03.12.2016

Ülker

Süper Lig

0-0

05.02.2017

Vodafone Park

Türkiye Kupası

1-0

Van Persie (FB)

11.05.2017

Vodafone Park

Süper Lig

1-1

Aboubakar (BJK)

23.09.2017

Ülker

Süper Lig

2-1

Guiliano (FB)

25.02.2018

Vodafone Park

Süper Lig

1-3

Fernandao (FB)

01.03.2018

Vodafone Park

Türkiye Kupası

2-2

Negredo (BJK)

24.09.2018

Ülker

Süper Lig

1-1

Babel (BJK)

25.02.2019

Vodafone Park

Süper Lig

3-3

Gökhan Gönül (BJK)

22.12.2019

Ülker

Süper Lig

3-1

Kruse (FB)

19.07.2020

Vodafone Park

Süper Lig

0-2

Vida (BJK)

29.11.2020

Ülker

Süper Lig

3-4

Aboubakar (BJK)

21.03.2021

Vodafone Park

Süper Lig

1-1

Vida (BJK)

19.12.2021

Ülker

Süper Lig

2-2

Mesut Özil (FB)

08.05.2022

Vodafone Park

Süper Lig

1-1

Novak (FB)

02.10.2022

Vodafone Park

Süper Lig

0-0

02.04.2023

Ülker

Süper Lig

2-4

Valencia (FB)

09.12.2023

Tüpraş

Süper Lig

3-1

Dzeko (FB)

27.04.2024

Ülker

Süper Lig

2-1

Batshuayi (FB)

07.12.2024

Tüpraş

Süper Lig

0-1

Alex Oxlade-Chamberlain (BJK)

04.05.2025

Ülker

Süper Lig

1-0

Gedson Fernandes (BJK)

02.11.2025

Tüpraş

Süper Lig

3-2

El Bilal Toure (BJK)

23.12.2025

Chobani

Türkiye Kupası

1-2

Vaclav Cerny (BJK)

05.04.2026

Chobani

Süper Lig

1-0

Kerem Aktürkoğlu (FB)

Kaynak: AA
Haberler.com
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