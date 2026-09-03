Derbide İlk Golü Atan Kazanıyor: Fenerbahçe-Beşiktaş İstatistiği

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 45 maçta ilk golü atan takım, sadece 6 kez mağlup oldu.

Rekabette 40'ı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 45 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 6 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 26 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Süper Lig'de 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Beşiktaş 3. dakikada Bobo ile öne geçse de Fenerbahçe, Devid de Souza ve Semih Şentürk'ün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-2012 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-2013 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Ligde 2022-2023 sezonunda oynanan ve rekabette tarihe geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

İki takım arasında 2025-2026 sezonunda Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçse de 10 kişi kaldıktan sonra rakibine 3-2 kaybetti.

Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 45 karşılaşmada Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 19 karşılaşmadan 9'unu kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken 3 maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 17'sini kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-BJK) İlk Gol 03.11.2007 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2-1 Bobo (BJK) 29.03.2008 BJK İnönü Süper Lig 2-1 Alex (FB) 29.11.2008 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2-1 Selçuk Şahin (FB) 03.05.2009 BJK İnönü Süper Lig 2-1 Güiza (FB) 13.05.2009 İzmir Atatürk Türkiye Kupası 2-4 Yusuf Şimşek (BJK) 02.08.2009 Atatürk Olimpiyat TFF Süper Kupa 2-0 Alex (FB) 21.11.2009 BJK İnönü Süper Lig 0-3 Fink (BJK) 18.04.2010 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-0 Alex (FB) 19.09.2010 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1 Niang (FB) 20.02.2011 BJK İnönü Süper Lig 4-2 Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine) 27.10.2011 BJK İnönü Süper Lig 2-2 Simao (BJK) 05.02.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2-0 Yobo (FB) 29.04.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2-1 Egemen Korkmaz (BJK) 03.05.2012 BJK İnönü Süper Lig 0-1 Almeida (BJK) 07.10.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3-0 Sow (FB) 03.03.2013 BJK İnönü Süper Lig 2-3 Sow (FB) 30.11.2013 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3-3 Olcay Şahan (BJK) 20.04.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 1-1 Sow (FB) 02.11.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 2-0 Emenike (FB) 22.03.2015 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-0 Sow (FB) 27.09.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 2-3 Kjaer (FB-Kendi kalesine) 29.02.2016 Ülker Süper Lig 2-0 Volkan Şen (FB) 03.12.2016 Ülker Süper Lig 0-0 05.02.2017 Vodafone Park Türkiye Kupası 1-0 Van Persie (FB) 11.05.2017 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Aboubakar (BJK) 23.09.2017 Ülker Süper Lig 2-1 Guiliano (FB) 25.02.2018 Vodafone Park Süper Lig 1-3 Fernandao (FB) 01.03.2018 Vodafone Park Türkiye Kupası 2-2 Negredo (BJK) 24.09.2018 Ülker Süper Lig 1-1 Babel (BJK) 25.02.2019 Vodafone Park Süper Lig 3-3 Gökhan Gönül (BJK) 22.12.2019 Ülker Süper Lig 3-1 Kruse (FB) 19.07.2020 Vodafone Park Süper Lig 0-2 Vida (BJK) 29.11.2020 Ülker Süper Lig 3-4 Aboubakar (BJK) 21.03.2021 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Vida (BJK) 19.12.2021 Ülker Süper Lig 2-2 Mesut Özil (FB) 08.05.2022 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Novak (FB) 02.10.2022 Vodafone Park Süper Lig 0-0 02.04.2023 Ülker Süper Lig 2-4 Valencia (FB) 09.12.2023 Tüpraş Süper Lig 3-1 Dzeko (FB) 27.04.2024 Ülker Süper Lig 2-1 Batshuayi (FB) 07.12.2024 Tüpraş Süper Lig 0-1 Alex Oxlade-Chamberlain (BJK) 04.05.2025 Ülker Süper Lig 1-0 Gedson Fernandes (BJK) 02.11.2025 Tüpraş Süper Lig 3-2 El Bilal Toure (BJK) 23.12.2025 Chobani Türkiye Kupası 1-2 Vaclav Cerny (BJK) 05.04.2026 Chobani Süper Lig 1-0 Kerem Aktürkoğlu (FB)

Kaynak: AA