Derbide İlk Golü Atan Kazanıyor: Fenerbahçe-Beşiktaş İstatistiği
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 45 maçta ilk golü atan takım sadece 6 kez mağlup oldu, 26 kez kazandı. Öne geçen tarafın yenildiği maçlar arasında 2022-2023'teki 2-4'lük ve 2025-2026'daki 3-2'lik sonuçlar öne çıkıyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 45 maçta ilk golü atan takım, sadece 6 kez mağlup oldu.
Rekabette 40'ı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 45 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 6 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 26 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.
Öne geçen takımın yenildiği maçlar
Süper Lig'de 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Beşiktaş 3. dakikada Bobo ile öne geçse de Fenerbahçe, Devid de Souza ve Semih Şentürk'ün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-2012 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.
BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-2013 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
Ligde 2022-2023 sezonunda oynanan ve rekabette tarihe geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.
İki takım arasında 2025-2026 sezonunda Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçse de 10 kişi kaldıktan sonra rakibine 3-2 kaybetti.
Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta öne geçti
İki takım arasındaki son 45 karşılaşmada Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.
Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 19 karşılaşmadan 9'unu kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken 3 maçı ise puansız tamamladı.
Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 17'sini kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (FB-BJK)
|İlk Gol
|03.11.2007
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|2-1
|Bobo (BJK)
|29.03.2008
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2-1
|Alex (FB)
|29.11.2008
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|2-1
|Selçuk Şahin (FB)
|03.05.2009
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2-1
|Güiza (FB)
|13.05.2009
|İzmir Atatürk
|Türkiye Kupası
|2-4
|Yusuf Şimşek (BJK)
|02.08.2009
|Atatürk Olimpiyat
|TFF Süper Kupa
|2-0
|Alex (FB)
|21.11.2009
|BJK İnönü
|Süper Lig
|0-3
|Fink (BJK)
|18.04.2010
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1-0
|Alex (FB)
|19.09.2010
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1-1
|Niang (FB)
|20.02.2011
|BJK İnönü
|Süper Lig
|4-2
|Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine)
|27.10.2011
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2-2
|Simao (BJK)
|05.02.2012
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|2-0
|Yobo (FB)
|29.04.2012
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|2-1
|Egemen Korkmaz (BJK)
|03.05.2012
|BJK İnönü
|Süper Lig
|0-1
|Almeida (BJK)
|07.10.2012
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|3-0
|Sow (FB)
|03.03.2013
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2-3
|Sow (FB)
|30.11.2013
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|3-3
|Olcay Şahan (BJK)
|20.04.2014
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|1-1
|Sow (FB)
|02.11.2014
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|2-0
|Emenike (FB)
|22.03.2015
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1-0
|Sow (FB)
|27.09.2015
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|2-3
|Kjaer (FB-Kendi kalesine)
|29.02.2016
|Ülker
|Süper Lig
|2-0
|Volkan Şen (FB)
|03.12.2016
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|05.02.2017
|Vodafone Park
|Türkiye Kupası
|1-0
|Van Persie (FB)
|11.05.2017
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Aboubakar (BJK)
|23.09.2017
|Ülker
|Süper Lig
|2-1
|Guiliano (FB)
|25.02.2018
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-3
|Fernandao (FB)
|01.03.2018
|Vodafone Park
|Türkiye Kupası
|2-2
|Negredo (BJK)
|24.09.2018
|Ülker
|Süper Lig
|1-1
|Babel (BJK)
|25.02.2019
|Vodafone Park
|Süper Lig
|3-3
|Gökhan Gönül (BJK)
|22.12.2019
|Ülker
|Süper Lig
|3-1
|Kruse (FB)
|19.07.2020
|Vodafone Park
|Süper Lig
|0-2
|Vida (BJK)
|29.11.2020
|Ülker
|Süper Lig
|3-4
|Aboubakar (BJK)
|21.03.2021
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Vida (BJK)
|19.12.2021
|Ülker
|Süper Lig
|2-2
|Mesut Özil (FB)
|08.05.2022
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Novak (FB)
|02.10.2022
|Vodafone Park
|Süper Lig
|0-0
|02.04.2023
|Ülker
|Süper Lig
|2-4
|Valencia (FB)
|09.12.2023
|Tüpraş
|Süper Lig
|3-1
|Dzeko (FB)
|27.04.2024
|Ülker
|Süper Lig
|2-1
|Batshuayi (FB)
|07.12.2024
|Tüpraş
|Süper Lig
|0-1
|Alex Oxlade-Chamberlain (BJK)
|04.05.2025
|Ülker
|Süper Lig
|1-0
|Gedson Fernandes (BJK)
|02.11.2025
|Tüpraş
|Süper Lig
|3-2
|El Bilal Toure (BJK)
|23.12.2025
|Chobani
|Türkiye Kupası
|1-2
|Vaclav Cerny (BJK)
|05.04.2026
|Chobani
|Süper Lig
|1-0
|Kerem Aktürkoğlu (FB)