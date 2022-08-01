Denizli spor haberi | Denizlispor'da Başkan Uz'dan alacaklı futbolculara tepki

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yeni sezona güçlü bir giriş yapmak istediklerini ancak tek sorunlarının alacaklı futbolcular olduğunu belirterek; "Ortada 200 milyon TL'e rakam var ama futbolcularla anlaşamıyoruz. Bizler eğer futbolcularla anlaşabilirsek transfer yapabiliriz. Anlaşamazsak transferi açamayız" dedi.

Pandemi nedeniyle ilk kez şehir dışında kamp yaptıklarını söyleyen Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yeni sezona sağlam başlayacaklarını belirtti. Geçmiş dönemlerde kalan alacaklı borçlar nedeniyle Denizlispor'un sıkıntılı süreçten geçtiğine dikkat çeken Başkan Uz, transfer yasağını kalkması için sundukları teklifin kabul edilmesi gerektiğini anlattı. Uz, yeni sezonda futbolcuların sözleşmelerinde iyileşme yaptıklarını ve kimseyi mağdur etmemek için çaba harcadıklarını ifade etti. Uz, pandemiden dolayı alt yapılarla çok ilgilenemediklerini ve onlara yeni sezonda yardım etmek için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

"Biz bütün futbolcularımızla geçen sene 2 yıl anlaşma yapmıştık"

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, kadroyu koruma sözünü yerine getirdiklerini söyleyerek, "Sezon biter bitmez mesut bakkal ile tekrar anlaştık. Kadromuzu koruyacağız dedik ve sözümüzü tuttuk. Transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra futbolcularımızın yeni sezon sözleşmelerinde iyileştirme yaptık. Biz bütün futbolcularımızla geçen sene 2 yıl anlaşma yapmıştık. Burada 2 yıllık anlaşma yapmamızın amacı transfer yasağını aşamamızdan dolayı bizler başta temeli sağlam tutuk ve bunun meyvesini yiyoruz. Şu ekonomi durumunda futbolcularımızla anlaştığımız rakamlar düşük kaldı. Bizler futbolcularımızla belirlenen rakamlara anlaştık diye hiç üzmedik" dedi.

"Bazı arkadaşlarımız yeni sezonda yer almak talep etmediği için görevden ayrıldılar"

Yeni sezonda yer almak talep etmeyen kişilerin olduklarını açıklayan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Bazı arkadaşlarımız yeni sezonda yer almak talep etmediği için görevden ayrıldılar. Bu arkadaşların yerine yedek listede bulunan üyeleri yeni yönetime dahil ettik. Görevden ayrılan arkadaşlarımızda verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Bu ayrılan arkadaşlarımız Talha Atilla Bey, İsmet Kaya, Ersan Kaplan ve Recep Dayı. Yeni gelenler ise Cemal Işık, Osman Toker, Osman Özdemir, Onur Kaya, Muhammed kaplan" diye konuştu.

"Biz kurtuluşumuzun her zaman alt yapılar olduğunu söyledik"

Alt yapılarla ilgili çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Başkan Uz, "Pandemide son 2 sezonda en çok etkilenen birimlerin başında alt yapılar geldi. Alt yapılarda ligler zaman zaman hem yapılamada hem de geç başladı ve sıkıştırılmış programlar uygulanmak zorunda kalındı. Bu süre zarfında alt yapılarla fazla ilgilenemedik. Biz kurtuluşumuzun her zaman alt yapılar olduğunu söyledik. Bu yüzden yeni dönemde tesislerin kullanımında ve alt yapıların malzeme eksiklerini tamamlamak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Amatör ve alt yapılar konusunda tecrübe sahibi olan Ahmet Yıldırım'ı alt yapıların başına getirdik" şeklinde konuştu.

"Sezona iyi hazırlanmış ve kamp yapmış bir şekilde başlayacak olmamız sebebiyle daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum"

Şehir dışında yapılan kamptaki çalışmaların tamamlandığını ifade eden Uz, "Burdur'da malzeme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Forma konusunda yaşadığımız sıkıntılarda birkaç gün içinde çözdük. Kendi şehrimizde kendi formamızı ürettik. Pandeminin olumsuzluklarından dolayı takımımız ilk kez şehir dışında kamp yaptı. Burdur'da 10 gün süren kampımız sona erdi. Ligin başlamasına az bir zaman kaldı. Sezona iyi hazırlanmış ve kamp yapmış bir şekilde başlayacak olmamız sebebiyle daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben bu konuda futbolcumuz ve Mesut Bakkal'a güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim 200 milyon TL'e borcumuz var"

Denizlispor'da alacaklı futbolcuların sundukları teklife yanaşmamaları nedeniyle tepkili olan Mehmet Uz, "Biz Denizlispor'da yaşanan borç sıkıntısını kökten çözmek için çalışma yapıyoruz. Ortada 200 milyon TL rakam var ama futbolcularla anlaşamıyoruz. Bizler eğer futbolcularla anlaşabilirsek transfer yapabiliriz. Anlaşamazsak transferi açamayız. Bizim 200 milyon TL borcumuz var. Bizler alacaklı futbolcularımıza gelin paranızın yüzde 50'sini ödeyelim dedim. Yüzde 10'nuda haksız kesitlerden ödeyelim söyledim. Ben tüm alacaklı futbolculara teklifi sundum. Amacımız Denizlispor'un önünü açmaktır. Bu futbolcular bu takımda ekmek yedi. Hiçbir futbolcumuz bu anlaşmaya yanaşmıyor. Ben de teklife yanaşmamalarını anlamış değilim. Bizim alacaklı futbolcularla anlaşmamız için illaki küme mi düşmemiz gerekiyor. Alacaklı futbolcuların son güne kadar beklemesinin sebebi nedir" dedi. - DENİZLİ