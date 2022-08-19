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Demir yumruk Sıla, Avrupa Boks Şampiyonasında finale yükseldi

Demir yumruk Sıla, Avrupa Boks Şampiyonasında finale yükseldi

Spor Haberleri

UŞAK (İHA) – Uşak'ın 14 yaşındaki başarılı boksörü Sıla Özkan, 54 kiloda İtalyan rakibini nakavt ile yenerek finale adını yazdırdı.

UŞAK (İHA) – Uşak'ın 14 yaşındaki başarılı boksörü Sıla Özkan, 54 kiloda İtalyan rakibini nakavt ile yenerek finale adını yazdırdı.

Yakutiye Buz Hokeyi Salonunda düzenlenen, kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcunun katıldığı Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden Uşaklı Boksör Sıla Özkan, ilk gün İrlandalı rakibini nakavt ederek maçı aldı. İkinci gün çeyrek finalde 3 raunt sonunda Ukraynalı rakibini de 5-0 yenmeyi başardı.

Yarı finalde karşılaştığı İtalyan rakibini de nakavtla mağlup eden Uşak'ın Demir Yumruklu Kızı, Avrupa Şampiyonu olmak için saatleri sayıyor.

Küçük yaşlardan beri Sıla Özkan'ı çalıştıran Antrenör Görkem Durak, Sıla'nın Romanyalı rakibini yenecek kapasitede olduğunu, büyük bir aksilik yaşanmazsa Uşak'a Avrupa Şampiyonu olarak dönmeyi umut ettiğini açıkladı.

Yarın, Romanyalı rakibi ile final maçına çıkacak olan Sıla Özkan, bu müsabakayı kazandığı takdirde Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonu olarak Uşak'a dönecek. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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