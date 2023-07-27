Darıca Belediyesi Camiler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Camiler Arası Futbol Turnuvası, birbirinden çekişmeli maçlarla başladı. 312 kuran kursu öğrencisinin katıldığı turnuvada çocuklar kozlarını yeşil sahada paylaşacak.

İki yıldır düzenlenen ve büyük ilgi gören Camiler Arası Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü, Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi'nde başladı. Darıca Belediyesi, Darıca İlçe Müftülüğü ve Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen turnuva 6 gün boyunca birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak. İlçedeki camilerde Kur'an-ı Kerim dersleri alan gençlerin kaynaşmaları, dostluk, kardeşlik birliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen turnuvaya 26 camiden 312 çocuk katılım gösterdi. Camiler Arası Futbol Turnuvası, bugün düzenlenen törenle start aldı. Camiler arası futbol turnuvasının her yıl büyük ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kısa süre önce gençlerimizin hizmetine açtığımız Nenehatun Amatör Spor Kompleksi'nin bu tarz turnuvalara ev sahipliği yapması bize gurur veriyor. 26 camimizdeki 312 Kur'an kursu gencimizin yer aldığı futbol turnuvasını başlattık. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de çekişmeli ve heyecan dolu turnuva olmasını bekliyoruz. Camilerimizdeki yaz Kur'an kurslarımızda özellikle çocukların hoşça vakit geçirmelerine yardımcı oluyoruz" dedi. - KOCAELİ