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Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Mersin Üniversitesi'nde Veteranlar Badminton Turnuvası düzenlendi

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Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen Veteranlar Badminton Turnuvası, çeşitli kategorilerde yapıldı ve katılımcılara katılım belgeleri verildi.

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Mersin Üniversitesi (MEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde 'Veteranlar Badminton Turnuvası' düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin katıldığı turnuva, Spor Bilimleri Fakültesi Salonunda gerçekleştirildi. Turnuva, 35-50 Yaş Çift Bayanlar, 35-50 Yaş Tek Erkekler, 35-50 Yaş Çift Erkekler, 35-50 Yaş Karışık Çiftler, 50-70 Yaş Tek Erkekler, 50-70 Yaş Çift Erkekler, 50-70 Yaş Karışık Çiftler, 35-70 Yaş Karışık Çift Orta Düzey ve 35-50 Yaş Çift Erkekler Orta Düzey kategorilerinde gerçekleştirilirken, katılımcılara katılım belgeleri verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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