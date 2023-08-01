Cumhuriyetin 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen uluslararası '100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu', Sivas'tan Ankara'ya başladı. Tur, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenleniyor ve 5 gün sürecek.

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna Sivas'tan Ankara'ya uzanan 784 kilometrelik uluslararası "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" start aldı.

Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenen tur, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start aldı. Tura katılan bisikletçiler sahneye çıkarak katılım panosunu imzaladı ve takım halinde fotoğraf çektirdi. 16 takımdan 100 sporcunun katıldığı tur 5 gün sürecek. Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'ya pedal çevirecek bisikletçiler, yarışı 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamlayacak. Etap birincisinin taşıyacağı Türk bayrağı, Ankara'da TBMM Başkanlığına teslim edilecek. Düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan, cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kulüp takımları: Arvich Shargh Mazandaran (Irak), Karya Bisiklet Takımı (Türkiye), Velo Bursa Bisiklet Takımı (Türkiye), Ankuva Bisiklet Takımı (Türkiye), CT Vassil Levski (Bulgaristan).