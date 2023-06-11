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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı

Spor Haberleri

İstanbul'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi finalini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zafere ulaşan Manchester City'yi tebrik etti. Erdoğan, "Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yaptı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen dev finali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da protokol tribününde izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı

68. dakikada Rodri'nin ayağından bulduğu golle Inter'i 1-0 yenen Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Manchester City'i tebrik etti. Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye'nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul'umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı

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Recep Tayyip Erdoğan Manchester City FC Spor Güncel Haberler

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