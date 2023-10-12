Çukurova Rock Festivali'nde Gençler Arasında Arbede Çıktı

Adana'da düzenlenen Çukurova Rock Festivali'nin iptal edilmesi kararı mahkemeden geri dönerken, 18 yaş altı gençlerin bariyerleri yıkarak konser alanına girmesiyle olaylar çıktı.

Adana'da Çukurova Rock Festivalinde gençler bariyerleri bilet gişelerini yıkıp içeri girdi

Çukurova Rock Festivali, Adana valiliği tarafından iptal edilince karar mahkemeden döndü

Festival alanına 18 yaş altı gençlerin girmesi yasak olduğu için girişlere barikat kuruldu ancak gençler barikatları yıktı ve üzerlerinden atladı

Güvenlik görevlileri bazı gençleri darp etti

ADANA - Adana'da düzenlenen Çukurova Rock Festivali'nin Adana Valiliği tarafından iptal edilmesi kararı mahkemeden geri dönerken 18 yaş altı gençleri bulunması nedeniyle giriştikleri bariyerler kapatılınca ortalık savaş alanına döndü. Gençler bariyerleri yıkıp, bilet satılan gişeleri parçalayıp konser alanına girdi.

12-13-14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Çukurova Rock Festivali, Adana İdare Mahkemesi'nden iptale yönelik yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından kapılarını 18 yaş üstü kişilere açtı. Binlerce genç festival alanı olan Seyhan Nehri kıyısına gelerek yoğunluk oluşturdu. Tertip komitesi, kalabalık arasında 18 yaş altı gençlerin de bulunması sebebiyle girişteki bariyerleri bir süre kapattı.

"Bariyerleri yıkıp, bilet satılan konteynırı parçalayıp konser alanına girdiler"

Konser alanına gelen gençler kapıların kapatılmasıyla adeta çılgına döndü. Gençler bariyerleri yıkıp, üzerlerinden atlayarak konser alanına hücum etti. Bilet satışı için konulan konteynırları da parçalayarak, içeri girmeye devam etti.

Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri, gişelere ve barikatlara zarar verdiği öne sürülen gençleri öldüresiye dövdü.

Organizatör ve sanatçı Umut Kuzey de duruma müdahale ederek gençleri sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra ortalığın sakinleşmesi ve 18 yaş üstü biletli izleyicilerin konser alınmasıyla festival başladı. Festivalin ilk gününde Deynekçiler, Yedinci Ev, Heijan - Muti, Dedublüman ve Uzi sahne aldı.