Çukurova Basketbol, Zafer Kalaycıoğlu ile anlaştı

MERSİN (İHA) - Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenörlük görevine tecrübeli koç Zafer Kalaycıoğlu getirildi.

Geçmişte Fenerbahçe, Galatasaray, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Yakın Doğu Üniversitesi gibi takımlarda görev yapan, kariyerinde Türkiye Kupası, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve EuroCup şampiyonlukları bulunan Zafer Kalaycıoğlu, kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Türkiye'de en çok kupa kazanan basketbol antrenörü olarak öne çıkan Kalaycıoğlu, Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çukurova Basketbol ile önemli başarılar elde etmek istediğini söyledi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor