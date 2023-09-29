Corendon Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile forma kol sponsorluğu için anlaştı

Corendon Alanyaspor, forma kol sponsorluğu için Kırbıyık Holding ile resmi sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk toplantısına Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, kulüp başkan yardımcısı Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kırbıyık ve Kırbıyık Holding Genel Müdürü Aydın Demiray katıldı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu sponsorluk ile ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce stadyumumuzun isim sponsorluğunu yapan Kırbıyık Holding, bu sezon da formamızda kol sponsorluğu yapacak. Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kulübümüzde başkan yardımcım da olan Metin Kırbıyık kardeşime de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık ise, "Doğduğumuz ve büyüdüğümüz yer olan Alanya bizim için çok değerli. Alanya'nın en önemli marka değeri olan Corendon Alanyaspor'a da bütçemiz doğrultusunda sahip çıkabiliyorsak ne mutlu bize. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun Alanyaspor için yaptığı çalışmaları taktir ediyoruz ve her zaman yanında olmaya çalışacağız" diye konuştu. - ANTALYA