Üye Girişi
Haberler

Corendon Alanyaspor İstanbulspor'u 3-0 Yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçta Corendon Alanyaspor, İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan

İstanbulspor : Alp Arda, Sambissa, Deli, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Duhaney, Vefa Temel, Jackson, Emir Kaan Gültekin, Mamadou

Goller: Dk. 2 Oğuz Aydın, Dk. 8 ve 28 Janvier (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 19 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçta Corendon Alanyaspor, İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

2. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in ceza sahasına gönderdiği ortada, savunmadan dönen top Oğuz Aydın'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

8. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın pasıyla topla buluşan Janvier'in ceza sahasına girerek çektiği şutta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-0

28. Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası içerisinde buluştuğu topu ceza yayına doğru çıkarttı. Janvier'in bekletmeden çektiği şutta, top savunmada rakip oyuncu Deli'ye de çarparak ağlara gitti: 3-0

39. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışarısına çıkarttığı pasta Efecan Karaca topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Trendyol Alanya Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 28 Nisan Pazar TV8 Survivor HD izleme linki! Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi? Kapıcılar Kralı ne zaman nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede? Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? Teşkilat CANLI İZLE! Teşkilat 105.bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm izleme linki! Teşkilat dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE! 28 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İYİ PARTİ'NİN YENİ GENEL BAŞKANI KİM OLDU? Meral Akşener'in yerine kim geçti? Eski Fenerbahçe yıldızı Papiss Cisse kaç TL'ye futbol oynuyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title