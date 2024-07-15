Copa America finali kaosa dönüştü: Biletsiz taraftarlar, havalandırma kanalından stadyuma girdi, futbolcular soyunma odasından çıkmak zorunda kaldı

Taraftarlar Copa America finaline havalandırma kanallarından girmeye çalışırken, Arjantin oyuncuları ailelerine yardım etmek için soyunma odasından çıkmak zorunda kaldı

Copa America finali kaosa dönüştü; taraftarların stadyuma sızması üzerine Arjantin yıldızları ailelerine yardım etmek için soyunma odalarını terk etmek zorunda kaldı.

Kolombiya forması giyen taraftar grupları, takımlarının Arjantin'le karşılaşmasını izlemek için Miami'deki Hard Rock stadyumuna girdi, bazıları havalandırma kanallarından tırmanarak içeri girdi.

Bazıları da kullanılmayan bir bilet gişesinin yanındaki duvara merdiven dayayarak stadyuma girdi.

Diğerleri ise yetkililerin izdiham olmasını önlemek için stadyum kapılarını açmasıyla içeri girmeyi başardı.

Hard Rock Stadyumu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "CONMEBOL ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde, çevre alanlarda izdiham ve ciddi yaralanmaları önlemek amacıyla stadyum kapılarının kısa bir süreliğine tüm taraftarlara açılması kararı alındı. Taraftarların içeri girmeye çalışırken ezilme tehlikesi konusunda ciddi endişeler vardı. Bu benzeri görülmemiş durumda taraftarları mümkün olduğunca güvende tutmak için kolluk kuvvetleri ve güvenlik personeli derhal stadyum ve çevresine konuşlandırıldı."

Biletsiz taraftarlar maçın yaklaşık 75 dakika geç başlamasına neden oldu.

Kalabalık sorunu oyuncuları da etkiledi; Arjantinli ve Liverpool'lu yıldız Alexis Mac Allister, ailesinin stadyuma girebilmesi için takım soyunma odasından çıkmak zorunda kaldı.

Annesi kaotik sahneleri şöyle anlattı: "Alexis bizim girebilmemiz için çıkmak zorunda kaldı. İnsanlık dışıydı."

Arjantin, Lautaro Martinez'in uzatmalarda attığı golle maçı 1-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı, bu seri Dünya Kupası zaferlerini de kapsıyor.

Ancak Lionel Messi, 66. dakikada sakatlanarak sahadan ayrılırken gözyaşlarına boğuldu. Buna rağmen ülkesiyle üçüncü büyük turnuva zaferini kazanmış oldu.