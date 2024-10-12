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Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı

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TFF'nin hakemlikten men ettiği Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı. Maç başına 200 TL aldığını söyleyen eski hakem, "Birçok kişi hakemliği sormuş. Arkadaşlar maç ücreti olarak 200 TL aldığınız bir durumda bu sizin mesleğiniz olabilir mi?? Olsa olsa hafta sonları kafa dağıtacağınız bir hobi olur ve o ücretle evinize yarım kilo peynir alırsınız. Ben bu hobiyi 4 sene federasyonda şerefimle namusumla vizeli olarak yaptım" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı gözlemci Orhan Erdemir ile cinsel ilişki videolarının ortaya çıktığı iddialarıyla gündem olan hakem Elif Karaarslan, TFF tarafından ömür boyu men cezası almıştı.

"200 TL KAZANIYORDUM"

Yaşananların ardından gündem olan Karaarslan, yönettiği bir maçtan aldığı parayı sosyal medyadan açıkladı. Karaarslan, ''Birçok kişi hakemliği sormuş. Arkadaşlar maç ücreti olarak 200 TL aldığınız bir durumda bu sizin mesleğiniz olabilir mi?? Olsa olsa hafta sonları kafa dağıtacağınız bir hobi olur ve o ücretle evinize yarım kilo peynir alırsınız , tabi yol masraflarını çıktıktan sonra cebinizde para kalırsa. Ben bu hobiyi 4 sene federasyonda şerefimle namusumla vizeli olarak yaptım. Hiçbir maça geç kalmadım, hiçbir maçın kaderini değiştirecek bir hata yapmadım, klasman yükselme koşularında başarılı oldum, bütün sınavları geçtim, o kadar üstüme oynanmasına rağmen. Başım dimdik" dedi.

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.

Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı
Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Cinsellik 3-sayfa Hukuk Spor

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Yorumlar (3)

ibrahim ibrahim:

İYİ NUTUK PARÇALAMIŞ :)

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Umut Yağcı:

:))

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Sempatik0037 Ben:

sayın hocam sizi p. flim sektöründe görmek isteriz ...

0
0
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