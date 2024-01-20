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Çiçekdağı Belediyespor U-11 Takımı İnternational Junior Cup'a Davet Edildi

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Çiçekdağı Belediyespor U-11 takımı, Antalya'da düzenlenecek olan İnternational Junior Cup'a katılmak üzere davet edildi. Takım, Nejdet Şahin antrenörlüğünde Çiçekdağı ilçesini temsil edecek.

Çiçekdağı Belediyespor U-11 takımı 20-22 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan İnternational Junior Cup'a davet edildi.

Çiçekdağı Belediyespor U-11 takımı, Nejdet Şahin antrenörlüğünde yerli ve yabancı futbol takımlarının yer aldığı turnuvada Çiçekdağı ilçesini temsil edecek. Müsabaka ve davet ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Genç yeteneklerin önünü açmak ve başarılı sporcular yetiştirmek adına belediye olarak kurduğumuz Çiçekdağı Belediyesi Spor Kulübü faaliyetlerine devam etmektedir" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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