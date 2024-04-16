Chelsea'nin Everton'u 6-0 yendiği maçta Noni Madueke ve Nicolas Jackson arasında yaşanan penaltı kullanma kavgası, taraftarların tepkisini çekti

Chelsea'nin Everton karşısında penaltı kavgasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı; taraftarlar Noni Madueke ve Nicolas Jackson'ı 'rezalet' olarak nitelendirdi.

Chelsea, Stamford Bridge'de Pazartesi günü Everton'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa kupasına katılma yolunda ilerlemeye devam etti. Ancak, takımın 4-0 önde olduğu ikinci yarıda yaşanan tuhaf bir penaltı kavgası, muhteşem galibiyetine gölge düşürdü.

22 yaşındaki Madueke, önce topu alıp penaltıyı kullanmak istedi. Ancak işler, kulübün düzenli penaltı atıcısı ve Chelsea için penaltılardan yüzde yüz başarı oranına sahip olan Palmer'ın topu almasına rağmen Madueke'nin isteksizliğiyle komik bir hal aldı. Senegal'li forvet 22 yaşındaki Jackson, bu kez topu Palmer'dan almaya çalıştı. Bu durum, formda olan yıldızın takım arkadaşını itmesine ve kaptan Conor Gallagher'ın araya girip durumu sakinleştirmesine neden oldu, ardından Palmer topu ağlara gönderdi.

Jackson, maç sonunda hala öfkeliydi. Palmer daha sonra soyunma odasında oyuncuların bu olayı güldüğünü iddia etse de.

İkili, Madueke penaltı noktasına doğru topu taşırken tartışmaya devam ederken, Gusto Jackson'ı sakinleştirmeye çalışırken onunla bağırışıyor. Deneyimli savunmacı Thiago Silva, her iki oyuncuya kolunu dolayarak durumu yatıştırmaya çalışsa da tartışma, sonunda Jackson'ın uzaklaşmasıyla son buluyor.

Teknik direktör Mauricio Pochettino, maç sonrasında oldukça öfkeliydi ve Palmer'ın belirlenen penaltı atıcısı olduğunu tekrarladı. Pochettino, "Bu bir utanç. Oyunculara bu şekilde davranamayacağımızı söyledim. Bu tür davranışları son kez kabul edeceğimi onlara ilettim. Bu bir şaka değil. Bu performanstan sonra bu tür bir davranışı görmek imkansız. Büyük şeyler için mücadele eden harika bir takım olmak istiyorsak, kolektif düşünme şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor," dedi.

Taraftarlar da bu yeni açıya hızlı bir şekilde tepki gösterdi, biri X üzerinde, "Tüm olay çok daha kötü," diye yazdı. Başka birisi "iğrenç" derken, bir diğer taraftar "rezalet" olarak nitelendirdi. Bir başka taraftar ise, "Noni Madueke kendinden utanmalı," dedi. Bir diğeri, "Bu çok utanç verici," derken, bir başkası ekledi, "Bu, takımın senfonisi, şimdi neden başarılı olamadıklarını anlıyoruz."