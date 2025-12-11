Recep Uçar: Kulüp bünyesindeki insanların bahsin hiçbir tarafında olmaması lazım

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Hiç kimsenin tasvip edeceği bir şey değil. Hiçbir sporcunun, teknik adamın veya kulüp bünyesindeki insanların hiçbir şeklinde, hiçbir tarafında olmaması lazım. Ama çok hassas bir konu. Futbol camiası bir yandan bahis ile alakalı bu kadar sert tedbirler alırken dünyanın en büyük kulüpleri hala göğüs reklamlarında bahis firmalarının reklamlarını taşıyor" dedi.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde cumartesi günü Eyüpspor'la karşılaşacak Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenman öncesinde Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hafta sonunda zor bir maçın kendilerini beklediğine dikkat çeken Uçar, "Geçen hafta göreve başladık. Deplasmanda oynadığımız Konyaspor maçı puan olarak bizi tatmin etmeyen ama genel olarak enerji yakaladığımız pozisyonlar anlamında bizi mutu eden bir maçtı. Ekibimizle evimizde oynayacağımız ilk maçımız. Eyüpspor bana göre ligin oyuncu kalitesi olarak çok üst seviye takımlarından birisi. Son dönemlerde gerek oyunlarında gerek bireysel performanslarında yukarıya doğru bir çıkış var. En son Gaziantep deplasmanı gibi zorlu bir deplasmandan aldıkları galibiyet de bunun göstergesi. İyi bir teknik adamları var. Orhan hoca önemli işler yapıyor. Evimizde zor bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

'RİZE CAMİASIYLA BERABER FARKLI HEDEFLER KOYMAK İSTİYORUZ'

Alt sıralardan kurtulmak istediklerini, bunu başarmalarının ardından yeni hedefler koyabileceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Oynamak istediğimiz oyunu antrenmanlarla geliştirmeye çalışıyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Amacımız kendi oyunumuzu sahaya en iyi şekilde yansıtıp taraftarımızı oyun anlamında da mutlu edebilecek bir sonuç almak istiyoruz. Öncelikli amacımız tabii iç saha performansımız. Malumunuz son iki maçı kaybettik. Genel olarak sezon başından beri iyi değil. Bunu kırmak istiyoruz. Birincil amacımız, daha önce de söylemiştim, alt sıralardan kurtulabilmek. Alt sıralardan kurtulduğumuzda da inanın bu çocuklarla beraber, Rize camiasıyla beraber farklı hedefler koymak istiyoruz. Bunun için de cumartesi günü sahamızda oynayacağımız maç bir başlangıç; bizim adımıza bir nevi yeni bir milat. Umarım hem arzu ettiğimiz oyun hem de arzu ettiğimiz sonuç cumartesi günü stadımızda ortaya çıkar. Bunun için en büyük desteğimiz tabii taraftarımızın bizim yanımızda olması, içeride bize destek olması. Daha iyi savunma yapabilmek, daha büyük hedefler koyabilmek adına onlara çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Desteklerini ve mümkün olduğunca en kalabalık şekilde cumartesi günü bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Umarım arzu ettiğimiz sonucu alırız" ifadelerini kullandı.

'İKİ HEDEF KOYABİLECEK BİR KADROYA SAHİBİZ'

İki hedef koyabilecek kadroya sahip olduklarını söyleyen Uçar, " İlk bildiğiniz gibi ben Pendik kupa maçı günü geldim şehre. Çok önemliydi o maç. Ne kadar istediğimizi de o gün oyuncularımız sahaya yansıttılar; alınan sonuç da bunun göstergesi. Kupa bizim için çok değerli bir hedef. Geçen sene yarı final oynadık, doğru. ve bütün oyuncularımızı kullanabilmiştik. Burada da açıkçası geniş bir kadromuz var, iki tane hedef koyabilecek bir kadroya sahibiz. Rizespor olarak bu sene kupada gerçekten güzel hayaller kurmak istiyoruz, ciddi hedeflerimiz var. Onu şu anda deklare etmeyeyim ama önemli bir final oynamak neden olmasın? Bunun için sonuna kadar oyuncularımızla isteyeceğiz, asılacağız, mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HİÇ KİMSENİN TASVİP EDECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL'

Futbolda bahis soruşturması hakkındaki soruyu yanıtlayan Uçar, " Hiç kimsenin tasvip edeceği bir şey değil. Hiçbir sporcunun, teknik adamın veya kulüp bünyesindeki insanların hiçbir şeklinde, hiçbir tarafında olmaması lazım. Ama çok hassas bir konu. Futbol camiası bir yandan bahis ile alakalı bu kadar sert tedbirler alırken dünyanın en büyük kulüpleri hala göğüs reklamlarında bahis firmalarının reklamlarını taşıyor. Bu çok büyük bir tezatlık. Ne kadar doğru, oralarda ciddi şüphem var. Çünkü bu işten en çok yaralı olan kurumlar kulüplerimiz; TFF'nin aldığı bu kararlardan dolayı. Dolayısıyla evet, bununla alakalı bir aksiyon alınmasını yanlış bulmuyorum ama zamanlama ve bilgilendirme eksikliği açısından sorunlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı alt lig oyuncularının bile yaptıkları eylemin yasa dışı olduğunu bilmediği kulağımıza geliyor. Bu yüzden bilgilendirme konusunun çok eksik olduğunu düşünüyorum" dedi.