Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Bugün üzgünüz ama yarından itibaren hazırlanmaya devam edeceğiz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray mağlubiyetinin ardından, "Bugün üzgünüz ama yarından itibaren hazırlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Ligin 10. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın arından basın açıklamasında bulunan İlhan Palut, "Maçtan önce gerçekleşmesini öngördüğümüz birçok sekans gerçekleşti. Galatasaray biraz daha öndeydi. Burada sağlam bir karşılama ve ikili mücadele kazançları bize çok büyük alanlar, geçiş imkanları sağlayacaktı. Burada son pas tercihleri, zamanlamaları, şut, pas karaları ile bu alanları daha net kullanmamızı bir şekilde engellediler. İkinci yarıda benzer bir şekilde başladı. Aslında oyunun dakika dakika bizim tarafa döneceğini düşünürken şanssız bir gol yedik. Bu maç adına kırılma anıydı. Şaşkınlık süresinden sonra tekrar maça ortak olmak istedik. Riskler aldık. Bir şekilde maç 1-0 bitti. Bugün ben oyuncularımın oyun disiplininden, isteklerinden, arzularından memnunum. O kadar geniş alanlar yakaladık ki oynamaya çalıştık. Uzun topları gereksiz ileri attık. Acelecilik bazen bize erken top kayıpları yaşattı. Bugünkü mücadeleyi standart olarak almamız lazım. Bunun altında rakip kim olursa olsun mücadele etmemiz lazım. Rakip kim olursa olsun kaybetmez üzücü. Bugün üzgünüz ama yarından itibaren hazırlanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - RİZE