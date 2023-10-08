Çaykur Rizespor, Samsunspor'u 1-0 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçı tutabildik ve çok güzel bir dakikada gol attık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Palut, "Maçın öncesine baktığımız zaman zor bir karşılaşma olacağını görüyorduk. Çünkü hem biz kötü bir maçtan çıktık ve toparlanmak istiyorduk. Samsunspor'un kendi hatlarına iyi gitmeyen bir periyodu vardı ama Samsunspor maçları içine girdiğimiz zaman aldıkları sonuçlar ve sahada gördüğümüz takım arasında ters orantı olduğunu söylememiz lazım. Bu da bizi maç öncesi ciddi bir şekilde düşündürüyordu. Zaten zor olan bir maç 10. dakikada görmüş olduğumuz kırmızı karttan sonra bizim adımıza iyice zorlaştı. Böyle durumlarda önce rakibi karşılama organizasyonunu hemen toparlamak gerekir. Biz oyuncularımıza bunu söyledik. Top bize geçtiği zaman başka bir sistem ile oynamaya çalıştık. Bu da maçın sonuna kadar sürdü. Eğer maçı dengede götürebilirsek belki bir duran top, kontra atak ve bir şekilde maçı kendimize geçirme şansımız olacaktı. Zaten 10 kişiyle riskler almaya başlayıp nereye gideceği belli olmayan bir maçın içerisinde kalabilirdik. Maçı tutabildik ve çok güzel bir dakikada gol attık. Zorlayarak bir gol attık. Genel anlamda şunu söylemeliyim. Oyuncularım oyunun beklenmedikleri anda verilen drektiflere verdikleri cevap bizim en büyük kazanç noktamızdı. Bunu 3 puanla pekiştirmemiz de iyiydi. Samsunspor'a da geri kalan periyotta başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - RİZE